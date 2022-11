L’iniziativa delle città europee per donare generatori e trasformatori all’Ucraina

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il terrorismo di Stato della Russia ha manomesso a colpi di droni e missili la rete elettrica ucraina. L’Europa vuole fare la sua parte anche su questo fronte, mentre entriamo nella stagione più fredda. «di speranza» èlanciata dalla presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, e da Eurocities, la reteduecento più grandid’Europa, perdi corrente eper continuare ad alimentare i servizi essenziali, come ospedali, acquedotti, rifugi e telecomunicazioni. Nello stesso giorno, la plenaria di Strasburgo ha condannato il regime di Vladimir Putin per quello che è: uno Stato sponsor del terrorismo. A causa dei suoi bombardamenti indiscriminati, che violano il diritto ...

sbilanciamoci.info

...climatica' che ha misurato e valutato le performanceRegioni italiane in termini di impatto sul clima, realizzato, in collaborazione con Ispra, da I4C - Italy for Climate,promossa ...... e può dare certezzaproprie forze. Non dobbiamo farci ... la strada da percorrere resta sempre la denuncia ma'autodifesa è ...De Rosa per la professionalità con cui segue ogni nostra' ... Una firma contro l’autonomia differenziata delle Regioni