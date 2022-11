Il Notiziario

L'unicomortale avvenuto l'estate scorsa ha coinvolto un solo automobilista senza ... Sulla, i punti critici sono quelli nei pressi dei pedaggi mentre è stato annunciato un ......verso le 9 per unad Aviano, lungo l'ex provinciale 29. I pompieri, impegnati in un precedente intervento in prossimità, sono stati dirottati dalla Sala Operativa sulla. Le due ... Incidente in Pedemontana, auto a fuoco e scontro con ambulanza | FOTO Incidente questa sera sull’autostrada A9 all’altezza di Lomazzo Sud, svincolo Pedemontana. Secondo le prime informazioni due auto si sono scontrate nella corsia centrale, la prima ha preso fuoco. La s ...Incidente sulla Pedemontana a Lomazzo, con un’auto in fiamme e lo scontro con un’ambulanza con paziente a bordo.