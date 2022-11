Giulia Salemi si racconta | “Prima mi sembrava quasi di fare la scema”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La vediamo nelle prime serate del Grande Fratello Vip 7 diffondere i tweet più interessanti, maoggi è molto più di questo. L’influencer è anche diventata un’attivista che si batte concretamente per una società migliore, come ha dimostrato anche ieri, nel suo discorso alla Camera dei Deputati. Ai microfoni di Telepiù che vorrebbe tanto unirsi insieme alle sue colleghe per “grandi cose assieme”, come “raccolte per aiutare gli altri”. Secondo lei dovrebbero apportare grandi cambiamenti perché “Dal punto di vista sociale siamo diventati distaccati e individualisti. Spero che cambi questa cosa: è tutto rivolto all’io e non al noi. Non ho mai trovato molta solidarietà fra le colleghe. Qui tutte guardano al proprio orto, come se fossero in competizione”. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip ...