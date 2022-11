Covid alle spalle? No | tornano a salire i ricoveri in ospedale | +24 | 2% in una settimana | balzo del 77% in terapia intensiva

Il Fatto Quotidiano

... anno nel quale hanno pesato le ricadute occupazionali e reddituali della pandemia da- 19, ... L'aumento di 7,3 miliardi rispetto al 2020 e' per 5 miliardi dovutoquote di Oicvm, per un ...I nuovi assunti, inoltre, temono di contrarre ilda chi è rimasto in fabbrica da più tempo e dove non ci sarebbe alcuna divisione tra contagiati e non contagiatilinee di assemblaggio ... Covid alle spalle No, tornano a salire i ricoveri in ospedale: +24,2% in una settimana, balzo del 77% in… Si inverte il trend dei ricoveri, i pazienti Covid tornano a salire: +24,2% in una settimana In terapia intensiva 22% no vax e i vaccinati quasi tutti senza ...(Adnkronos) – Cambia segno la curva dei ricoveri Covid. I pazienti in ospedale con infezione da Sars-Cov-2 tornano a salire: in una settimana il numero dei ricoverati è cresciuto del 24,2%. È quanto e ...