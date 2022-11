Ciclismo | Mathieu van der Poel | “Non vedo l’ora di correre in Val di Sole Il percorso dovrebbe adattarsi alle mie caratteristiche”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022)van derha mostrato la propria soddisfazione in vista del debutto della tappa di Coppa del Mondo di ciclocross in Val di. La stella olandese debutterà sulla neve italiana, una prova che nel 2019 è stata letteralmente dominata dal belga Wout van Aert. L’ex campione del mondo ha riportato in una nota: “La corsaandare molto bene per le mie. Lo scorso anno è stato molto interessante vedere cosa accadeva dalla televisione. Appena ho stilato il calendario non ho esitato ad aggiungere questo evento nel mio programma. Ho dei bellissimi ricordi in Val di”. Il portacolori di Alpecin–Deceuninck ha concluso affermando: “Nel 2019 ho vinto una gara di Coppa del Mondo in mountain bike. Sono felice di poter tornare in Val di. ...