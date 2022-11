Belgio-Canada | chi è l’arbitro Sikazwe | dal triplice fischio all’85’ ai due rigori non visti in Qatar

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Aveva fatto scalpore fin dall’inizio la designazione arbitrale di, match della fase a gironi dei Mondiali di2022. La direzione della gara è stata infatti affidata Janny, arbitro di 43 anni dello Zimbabwe. L’uomo era infatti balzato agli onori di cronaca quando, in occasione dell’ultima Coppa d’Africa, fischiò la fine di Tunisia-Mali. Dopo le infinite proteste le squadre tornarono in campo, ma la situazione non migliorò dato chefece giocare qualche altro minuto prima del definitivoall’89’. La colpa fu data ad un colpo di calore, ma la situazione non fu mai chiarita del tutto.che è stato protagonista anche nei primi 15? del match trae ...