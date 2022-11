Alessandro Michele lascia Gucci? Perché e cosa sappiamo sull’addio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lo stilistaè direttore creativo didal 2015: rumors sempre più insistenti suggeriscono che l’addio è vicino. È la fine dell’idillio creativo tra lo stilista e il noto marchio di moda?dice addio a? Ci sono rumors sempre più insistenti che dicono come l’era di, enfant prodige della moda capace in pochissimi anni di rilanciarea livello mondiale, sia arrivata al capolinea. Secondo quanto riferisce il sito di moda statunitense WWD, l’annuncio dell’addio dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi, ovvero mercoledì 23 novembre: per ora né lo stilista né la casa di moda hanno fornito dichiarazioni in merito alla presunta separazione. Lo stilista venne ufficialmente ...

Il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, sta per lasciare la casa di moda controllata dal gruppo francese Kering. L'indiscrezione, non confermata ne' da Kering, ne' da Gucci, e' stata anticipata da Wwd (Women's Wear Daily)...Alessandro Michele lascia Gucci Il rumor, lanciato da WWD, rimbalza ovunque a qualche ora. Dietro il (per ora presunto) addio, una divergenza con la proprietà del brand. «Gli è stato chiesto di ...Sembra che il direttore creativo, protagonista insieme al presidente e ceo Marco Bizzarri dell'escalation del marchio dal 2015 a oggi, non sia d'accordo sui cambiamenti di rotta che gli si dice di far ...