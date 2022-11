Abolizione reddito cittadinanza | Travaglio a La7 | “È caccia ai poveri | siamo a una spietatezza incredibile Follia in un momento di recessione”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Le modifiche del governo Meloni aldi? Sono la parte più vergognosa di una manovra imbarazzante.a una, è questa la cosa vergognosa, altro che polemica per le risposte della Meloni ai giornalisti. Per carità, il rispetto per i giornalisti è fondamentale, ma c’è una sproporzione tra la polemica sui giornalisti e la gravità di questa guerra eaiche grida vendetta“. È il commento che a “Otto e mezzo” (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, fa in merito ai correttivi inseriti nella manovra del governo Meloni suldispiega: “Quando si andrà a calcolare quanti benefici produrranno tutte ...

Dove i toni si sono smussati e molto, pur in un'impostazione critica sul piano morale e concettuale e pesante negli effetti pratici, è a proposito deldi cittadinanza. Dall'tout ...Novità suldi cittadinanza Ildi cittadinanza è stato profondamento rivisto, si arriverà alla suaentro settembre 2023 per chi è in grado di lavorare; saranno invece ...di Mar.Ros.«L'assessore Fioroni ha in primo luogo risposto che la cassa integrazione in scadenza a febbraio 2023 è questione del governo, dovrà essere rifinanziata ma non ha contezza che questo sia in ...Dove i toni si sono smussati e molto, pur in un’impostazione critica sul piano morale e concettuale e pesante negli effetti pratici, è a proposito del Reddito di cittadinanza. Dall’abolizione tout ...