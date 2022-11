A Saronno le catechesi di Avvento in prepositurale

Il Notiziario

E poi sceglie di non fermarsi, ma di partire per una grande avventura: lavora a Vercelli, Novara, Milano,, Morbegno. Diventa famoso, magari non come i grandi dai quali aveva imparato, ma, ...E poi sceglie di non fermarsi, ma di partire per una grande avventura: lavora a Vercelli, Novara, Milano,, Morbegno. Diventa famoso, magari non come i grandi dai quali aveva imparato, ma, ... Catechesi di Avvento in chiesa prepositurale a Saronno A Saronno la catechesi di Avvento in chiesa prepositurale: ogni domenica sino a Natale. E ogni venerdì apertura serale del Santuario ...SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Casa di Marta in merito al testo “La gioia raddoppiata”, un libro che moltiplica il bene in Casa di Marta. Qualche anno fa in Casa di Marta ...