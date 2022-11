Uomini e donne oggi | Armando Incarnato scoppia in lacrime e confessa | “Lascio il programma”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 22 novembre 2022) Una puntata molto movimentata quella appena terminata di. Come sempre la registrazione è partita con Riccardo e Ida che per l’ennesima volta hanno discusso senza capirsi. Alla fine la Platano ha ammesso di aver conosciuto la madre di Alessandra, facendo scattare in Guarnieri una sorta di gelosia e abbandonare lo studio. Il vero L'articolo proviene da KontroKultura.