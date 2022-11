SETTORE GIOVANILE ?? Campionato di Under 17 | 16 e 15 A B

(Di martedì 22 novembre 2022) Di seguito il tabellino delle gare di17, 16 e 15:17 A/B 10ª Giornata Cosenza: 1 – Palermo: 3 Marcatori: 16’pt Dimitri (P), 5’st Dimitri (P), 11’st Bevilacqua (C), 42’st Unnieri (P). COSENZA: Pompei, Bevilacqua, Barone, Drame (38’st Barletta), Naccarato (6’st Falbo), Cerra, Leso, Sarpa, Roseti, Delicato (38’st De Luca), Di Florio (6’st Francese). A disposizione: Abbruzzese, Francese, Falbo, Zicaro, De Luca, Zagarese, Barletta, Lagatta, Chiappetta. Allenatore: Angotti Danilo PALERMO: Di Maria M. , Graci, Basile, Vaiana, Mattaliano, D’Acquisto, Messina (25’st Spanò) (38’st Unnieri), Di Maria G. (17’st Volo), Dimitri, La Mantia S. , La Rosa (17’st La Mantia V.). A disposizione: Salamone, Scaglione, Coppa, La Mantia L. , Noto. Allenatore: Del Grosso Cristiano Arbitro: Viapiana Felipe Salvatore (sez. ...

