Prostata | il tumore di lui può dipendere dai geni di lei

(Di martedì 22 novembre 2022) Quando si parla di BRCA 1 e 2, il pensiero corre subito ad Angelina Jolie. Grazie alla storia che l’attrice ha avuto la forza di raccontare, si è aperta in moltissime donne l’attenzione alla componente genetica come possibile meccanismo che innalza il rischio di sviluppare undella mammella o dell’ovaio. Ma la lezione di Angelina Jolie può essere di grande aiuto anche per gli uomini, che magari non pensano sempre alla componente genetica all’origine di uno dei tumori più frequenti, quello della. Eppure una percentuale fra il 5 e il 10% dei tumori dellaè associato a una mutazione genetica ereditaria: chi ha familiarità dovrebbe consultare un genetista perché la conoscenza del rischio individuale può cambiare la storia naturale della malattia per sé e per i propri familiari. A dirlo sono gli esperti dell’IEO ...

L'obiettivo è capire come alcune caratteristiche degli alimenti possano influenzare il nostro rischio a lungo termine di sviluppare un, in particolare al seno, colon retto e". "In ...Se dopo la mastectomia per un cancro al seno le donne trovano nelle Breast Unit percorsi e soluzioni dedicate, per gli uomini che subiscono un intervento chirurgico radicale peralla(...Ma la lezione di Angelina Jolie può essere di grande aiuto anche per gli uomini, che magari non pensano sempre alla componente genetica all’origine di uno dei tumori più frequenti, quello della ...Novembre mese dedicato alla campagna di sensibilizzazione. Dal varicocele ai tumori: quali sono le malattie maschili più frequenti e quali i sintomi da non trascurare ...