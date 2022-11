“Problemi di salute” Giorgio Panariello costretto a cancellare gli spettacoli | le sue condizioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Erano in programma tre appuntamenti a teatro per, il popolare attore e comico toscano che da anni fa parte della giuria di Tale e Quale Show. Doveva esibirsi al Teatro Verdi di Firenze nelle serate del 22, 23 e 24 novembre nello spettacolo ‘La Favola Mia’, uno spettacolo in cui tra attualità, grandi classici e un pizzico di irriverenza,ripercorre venti anni di carriera che lo hanno visto protagonista tra tv, cinema e teatro. L’attore è tornato a teatro con un obiettivo ben preciso: “Regalo due ore di stacco – ha dichiarato qualche tempo fa in un’intervista al Corriere della Sera – è il compito del comico”. “A teatro nasco e ora ritorno – ha spiegato – voglio morire in scena come Molière. La tv regala la popolarità, ma lì non sono io: èche fa la tv”. ...