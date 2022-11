Pensioni | arriva Quota 103 Prorogata “Opzione donna” con modifiche

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 novembre 2022) (Teleborsa) – Conferma di “” rivisitata e “Ape sociale”, indicizzazione delleal 120% e introduzione per l’anno 2023 di “103”. Queste le misure con cui il Consiglio dei ministri punta a scongiurare il ritorno della legge Fornero. Il nuovo schema di anticipostico per il 2023 consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (103). Per chi decide di restare a lavoro decontribuzione del 10%.per il 2023 “con”: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi. Confermata anche Ape sociale per i lavori usuranti. Per la flessibilità in uscita dovrebbe essere stanziato nel complesso circa un ...