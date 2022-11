Migranti | Meloni | «Non mi si deve insegnare nulla Difendo gli interessi nazionali degli italiani»

(Di martedì 22 novembre 2022) A latere di bilanci di previsione e misure di buon senso che traducono in provvedimenti politico-economici la manovra del governo, Giorgiain conferenza stampa ha affrontato anche la spinosa questione dei. Dei flussi migratori massivi e ininterrotti, che l’esecutivo e il ministro dell’Interno Piantedosi in particolare, hanno posto all’attenzione della Ue, strutturando un precedente dirimente che pone fine ad annose attese, interlocuzioni inefficaci e inique soluzioni esperite fin qui sul campo da Ong e scafisti.: «Da parte del governo c’è un approccio molto serio e rispettoso» E anche su questo, il presidente del Consiglio non dà adito a dubbi e non lascia certo in sospeso interrogativi irrisolti, dichiarando innanzitutto: «Da parte del governo mi pare ci sia un approccio molto serio e ...

Giorgiava al contrattacco dopo le polemiche sul piano del governo per la gestione dei. Missione nei Balcani per Antonio Tajani e Guido Crosetto 'Quando c'è stato il problema della ...12.26:difeso interesse Italia "Non ho grandi novità". Così la premier Giorgiarisponde a una domanda sulla proposta Ue suie sulle divergenze con la Francia sul tema. Alla ...«Mi pare che ci sia un approccio molto serio, ma rispettoso dell’interesse nazionale italiano. Non so esattamente che cosa mi si debba ...Battibecco tra la premier Giorgia Meloni e i cronisti in coda alla conferenza stampa sulla manovra. Quando la premier ha spiegato che non avrebbe risposto ad altre domande perchè attesa all’assemblea ...