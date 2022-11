Luca Argentero | la moglie ha un debole per il conduttore | “Non mi dò pace”

Intervistati da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ,e Cristina Marino hanno rivelato alcuni aspetti inediti della loro vita matrimoniale. Uno di questi è la gelosia dell'attore nei confronti di alcuni personaggi del mondo dello ...Nella puntata di domenica sera, infatti, ospiti in studioe sua moglie, Cristina Marino . E i due hanno dimostrato di avere un bellissimo rapporto. 'Grazie per l'invito Fabio, mi ...L'attore torinese e la moglie Cristina Marino sono stati ospiti di Che Tempo Che Fa, dove è stato annunciato l'inizio delle riprese della terza stagione di Doc – Nelle Tue Mani ...La moglie di Luca Argentero avrebbe un debole per un conduttore: il protagonista di "Doc - Nelle tue mani" non ha nascosto la gelosia.