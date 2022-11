L’offensiva contro i curdi e l’opportunismo di Erdogan | “Attentato? Sulla sua versione molti dubbi Così punta a riguadagnare consensi”

(Di martedì 22 novembre 2022) La reazione del presidente turco Recep Tayyipall’consumatosi il 13 novembre nella via dello shopping di Istanbul non si è fatta attendere. Sabato notte la Turchia ha lanciato una nuova operazione militareil nord della Siria e dell’Iraq, colpendo le Unità di Protezione del Popolo (Ypg) curdo–arabe e il Partito dei lavoratori(Pkk). A finire nel mirino dei militari turchi sono state Kobane, Ain Issa, Tel Rifaat, Derik e Derbasiye, ma anche Sulaymaniyya, Qandil e Shengal,cui l’aviazione ha sganciato le sue bombe. Il fuoco è stato particolarmente intenso su Kobane e Derik, colpite per diverse ore durante la notte e poi di nuovo durante la mattina. Kobane d’altronde è la città simbolo della resistenza curda all’Isis ed è da tempo uno degli obiettivi del presidente ...

Il Fatto Quotidiano

