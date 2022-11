L’ex Napoli è sicuro | “Scudetto? Non bisogna parlarne! Può riuscirci la Juve”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 22 novembre 2022) Riccardo Bigon, ex dirigente sportivo di, Hellas Verona e Bologna, ha parlato a Radio CrC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma in cui ha trattato vari temi molto importanti tra cui il presidente De Laurentiis e Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito le sue dichiarazioni:: “Non andrebbe affrontato l’argomento” “L’argomentonon andrebbe affrontato, ma scherzi a parte, per quello che si è visto finora, la rosa è diversa, più ampia e il distacco conquistato è importante. La squadra sta dando dimostrazioni importanti nella complessità e nella profondità per cui sulla tenuta credo che possiamo stare abbastanza sicuri. Poi, cosa faranno le avversarie e come reagirà ilad un periodo delicato che potrebbe arrivare non possiamo saperlo.” ...