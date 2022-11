Iran | Onu | ' preoccupazione per corpi manifestanti non restituiti a famiglie'

(Di martedì 22 novembre 2022) Teheran, 22 nov. (Adnkronos) - L'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha avvertito che la situazione inè "critica" e ha espressoper il fatto che le autorità non restituirebbero ideialle loro, a meno che esse non rimangano in silenzio o rilascino false dichiarazioni sulla causa della morte. Fonti vicine alledi diverse persone uccise durante le proteste nelle ultime nove settimane riferiscono infatti che, quando quest'ultime si sono recate negli obitori per recuperare i loro, hanno subito pressioni da parte dei funzionari della sicurezza affinché seguissero i resoconti dei media statali, secondo cui i morti erano persone di passaggio, uccise casualmente durante le manifestazioni, oppure ...

nel corso della sessione speciale urgente alla fine di questa settimana, per chiedere l'immediato rilascio di centinaia di minori detenuti durante le proteste innelle ultime settimane'. ...Inper esempio le giovani donne si ribellano a un sistema che le vorrebbe senza identità ... "il mio compito " ha affermato - è diffondere quanto contenuto nella convenzionesu minori