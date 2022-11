In Svizzera è possibile chipparsi con questo impianto sottocutaneo | è usato come carta contactless

Leggi su computermagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Adoriamo le tecnologie attuali e vorremmo saperne di più? Allora ce ne una che potrebbe farci perdere la testa, perché riteniamo che sia una delle introduzioni migliori di quest’anno. È un chip che può essere implementato sotto pelle per poter compiere ogni genere di acquisto si voglia, rendendo questa scelta molto più che normale: diremmo quasi indispensabile. Installare un chip sottopelle non è una operazione semplice – Computermagazine.itUn chipper i pagamenti? Di solito si userebbero i contanti o le carte prepagate, ma incaso un chip sotto la pelle per pagare in cassa potrebbe essere una soluzione decisamente migliore. È la nuova moda degli imprenditori svizzeri; si tratta dell’inserimento di diversi microcjip sottocutanei funzionano grazie alla modalità pre-paid e usa la tecnologia NFC, lo stesso ...