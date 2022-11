Il silenzio colpevole dell' Occidente sulla rivolta in Iran

Il Tempo

È calato il, une questo non assolutamente degno né moralmente accettabile in un paese civile. Perché occorre mettersi in testa che il coraggio della morale ha più valore, ...... che ha deciso di rimanere indurante l'inno . "La minaccia di un cartellino giallo non ... c'è anche chi propone di puntare il dito contro un altro: la Fifa . "Oggi i tifosi di ... Il silenzio colpevole dell'Occidente davanti alla rivolta in Iran Il 16 gennaio del ’79 lo Scià Reza Pahlavi lasciò l’Iran per rifugiarsi in Egitto ed evitare un bagno di sangue tra i suoi ...Per stigmatizzare un episodio tanto grave quanto stupido. Una reazione forte, ben diversa da quella usata in casi analoghi, quando però il colpevole era un rappresentante dell'universo progressista.