Il Paradiso delle Signore | La Soap Sospesa!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 22 novembre 2022) Il: laverrà sospesa per lasciare posto, nella programmazione, ai Mondiali di Calcio che avverranno in Qatar. Ecco quali cambiamenti ci saranno nel palinsesto… Ilcontinua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Ora, però, arriva una brutta notizia per i fan della. Infatti, per almeno due settimane è prevista la sospensione de Il, per fare spazio alla programmazione dedicata ai Mondiali di Calcio in Qatar. Poi, le puntate riprenderanno regolarmente ogni pomeriggio. Il: prevista la sospensione ...