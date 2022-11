Andria | minorenne denuncia | «Sequestrata e violentata all’uscita da scuola» Un arresto

(Di martedì 22 novembre 2022) Un uomo è accusato di aver sequestrato e violentato una ragazzinadopo averla avvicinatadi. La vittima ha raccontata di essere stata stata portata dall’uomo in una casa di campagna in provincia di Barletta--Trani. Lì l’uomo l’avrebbe stordita facendole bere alcolici e somministrandole altre sostanze stupefacenti per poi abusare di lei. Dopo la violenza, l’uomo avrebbe fatto salire la ragazza sul mezzo lasciandola di fronte all’entrata dell’ospedale di una città diversa da quella dove l’aveva. Lì, la vittima ha raccontato di essere statada una persona sconosciuta dando il via alle indagini della polizia di, che hanno portato all’cautelare dell’uomo – finora incensurato – che ora ...

