Uomini e Donne | volano stracci tra Ida Platano e Roberta Di Padua

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nella nuova puntata di, in onda oggi su Canale 5, il trono over ha visto la lite accesa tra IdaDi, tanto che le due sono arrivate quasi alle mani.

Federica Aversano viene massacrata a, nello studio di Canale 5. E ora i telespettatori capiscono perché la tronista ha scelto di abbandonare il trono. Probabilmente questo non è il momento migliore per lei di vivere ..."Glispenderanno di più delle(circa 280 euro, contro i 234 della popolazione femminile) e la generazione dei 'Boomer' sarà come sempre la più generosa viste le maggiori disponibilità ...Riascolta Doppie famiglie di Matteo Caccia racconta: Storie di rinascita. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.L’AQUILA – Sono state presentate stamani in conferenza stampa dall’assessore alle Pari opportunità, Ersilia Lancia, le iniziative promosse dall’amministrazione comunale in occasione ...