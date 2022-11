Si è suicidato | fan dei Power Rangers sconvolti | L’attore aveva solo 49 anni

È morto uno dei Power Rangers, l'attore si èEbbene tra coloro che hanno dato forma alla ... Amava moltissimo la sua famiglia, i suoi amici e i suoi. Ci mancherà davvero'. Ha preso parte a ...Lascia quattro figli e un mondo diche continuava a seguirlo sulla sua pagina Instagram dove continuava spesso a indossare i panni dell'eroe dei bambini. e.m.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È morto Jason David Frank, attore di 49 anni famoso per aver interpretato Tommy Oliver, storico personaggio dei Power Rangers. La notizia è stata diffusa da 'TMZ', confermata poi da una dichiarazione ...