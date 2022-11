Saranno commenti o risate?

(Di lunedì 21 novembre 2022) Con i Mondiali di calcio 2022 cominciati ieri in Qatar, la BoboTV sbarca su Raiuno. Bobo Vieri, creatore del canale Twitch, e i suoi “amici di chiacchiere” Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano commenteranno le partite con pillole notturne di 5’. L’appuntamento con la BoboTV è su Raiuno intorno alle 23,30, al termine del programma Il circolo dei Mondiali dove isono, invece, della direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano e degli ex olimpionici Sara Simeoni e Jury Chechi. Leggi anche › Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori bis: è nata Isabel Cos’è la BoboTV Lanciata nella primavera 2020 da Bobo Vieri sul suo canale Twitch, la BoboTV è presto diventata un fenomeno di massa. Da antidoto per la noia da quarantena da Covid, infatti, le ...

Media Key

LG ha dichiarato che gli altoparlanticommercializzati nella prima metà del 2023. Nel corso ...di questi altoparlanti ultrasottili e invisibili di LG Raccontaci la tua opinione nei...... dopo i cali della scorsa settimana dovuti aidi vari dirigenti della Federal Reserve, che ... ha ribadito che "altri rialzi dei tassi di interessenecessari". La stretta della Fed sui ... I Mondiali non sono mai stati così social: SisalTispter e Calciatori Brutti insieme per commentare e analizzare i match Una narrazione che ha suscitato l’indignazione di molte attiviste, sia per la forma che per il contenuto e ha dato il via ad una mailbombing indirizzata al direttore Massimo Giannini, a cui ho ...Chiara Nasti è appena tornata a casa dall’ospedale dopo aver dato alla luce il suo primogenito Thiago, avuto insieme al compagno Mattia Zaccagni, e già si trova a dover combattere con gli hater sui so ...