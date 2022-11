Piazza Garibaldi e rione Sanità | ecco i progetti per il rilancio

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Area est e: questa mattina, il sindaco Gaetano Manfredi si è soffermato sullo sviluppo di queste due aree della città. Nel primo caso, intervenendo a un convegno organizzato a San Giovanni a Teduccio dall’associazione Estra Moenia. Nel secondo, andando a Roma a verificare quanto fatto dal G124, il gruppo di lavoro del senatore a vita Renzo Piano che si dedica al recupero urbano delle periferie italiane. Per quanto riguarda l’area orientale di Napoli, il primo cittadino ha detto che “è fondamentale per lo sviluppo della città: per questo stiamo mettendo in campo interventi infrastrutturali e di trasformazione urbana con investimenti molto significativi che consentiranno non solo di migliorare tutta l’accessibilità, a partire dafino al Centro direzionale, ma anche di ...

Nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area di piazza Garibaldi "a noi interessa l'intervento infrastrutturale. Poi Ferrovie dello Stato ha delle volumetrie che può realizzare e nell'ambito ...NAPOLI - "L'area orientale di Napoli ha bisogno di credere di più in sé stessa, investendo su un'infrastrutturazione a 360 gradi e migliorando le '3S': ...