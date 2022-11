Napoli su Guler | spunta una clausola variabile per il classe 2005

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 novembre 2022) La società azzurra si è sempre contraddistinta per colpi, talvolta anche giovani, ma soprattutto mirati e funzionali al progetto, senza mai ricercare quel “colpo ad effetto”. Fino ad ora questa tattica del presidente e dei suoi collaboratori ha premiato. Esempio lampante della mentalità societaria azzurra è il colpo Kvaratskhelia, un calciatore poco noto fino a 6 mesi fa, che ora sta incantando in Italia e in Europa. Mercato: proposto unTra i vari nomi che circolano in queste ora accostati alc’è anche il centrocampistadel Fenerbahce Arda. Il gioiellino turco, nonostante la giovane età, conta già più di qualche presenza quest’anno con la propria squadra. Molto partecipe alla fase offensiva, ricorda l’azzurro ...