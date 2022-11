Mignani | «Luigi De Laurentiis è un presidente moderno e visionario | ma concreto Rispetta i ruoli»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il Corriere dello Sport intervista l’allenatore del Bari, Michele. Traccia un bilancio del campionato. «C’era grande curiosità da parte di tutti per l’approccio alla nuova categoria. L’abbiamo fatto con la stessa mentalità con cui abbiamo colto la promozione e nel modo giusto». Senza l’appoggio della società, tutto quello che è stato fatto sarebbe stato impensabile, dice, e parla deldel Bari,De. «Difficile trovare unmoderato nei pensieri e negli atteggiamenti come il nostro., ma. Con il direttore c’è un confronto quotidiano. Polito porta punti sul mercato e nella gestione».parla anche del ...

