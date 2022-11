Manovra | Abodi | ' misure in continuità emergenza ma ponte per opportunità future'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Lache il Consiglio dei ministri si appresta a varare in serata apre uno "spazio che non è solo in, per fronteggiare le emergenze" che il Paese ha davanti, "ma è anche volto a creare presupposti per il futuro. Sono infattiche in parte determineranno il sostegno per i tempi difficili che abbiamo davanti, ma" che puntano "anche a creare unverso le". Lo assicura all'Adnkronos il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea, ospite di Adnkronos Live. Sport e giovani, in particolare, "sono due fattori fondamentali per la socialità, io li chiamo 'difese immunitarie sociali'. Lo sport è una infrastruttura immateriale", mentre "i giovani attraversano la società rappresentandone la parte più ...