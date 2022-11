Maltempo | in arrivo piogge su tutto l' Abruzzo | neve oltre 2000m

(Di lunedì 21 novembre 2022) Per domani ecco le previsioni di Thomas Di Fiore dell'Associazione meteo 'Caput frigoris' ( https://www.caputfrigoris.it/ ): una circolazione depressionaria, posizionata con il suo minimo sulla ...

Minime sotto lo zero la notte scorsa sulle montagne abruzzesi innevate, con un risveglio all'insegna del cielo sereno pressoché su tutta la regione, ma per domani è previsto un netto peggioramento. Al ...E' innelle prossime ore un forte peggioramento delle condizioni meteo a causa di un ciclone che ... Al Centro il ciclone Piomba sulle regioni generando una fortissima fase disu gran ...A partire da questa notte, il maltempo si abbatterà sul nostro Paese e le conseguenze, secondo i meteorologi, potrebbero essere pericolose ...Nevicate in arrivo, le previsioni di Meteotrentino. Dalla sera di oggi al pomeriggio di domani, martedì 22 novembre , a cominciare da ovest, si avranno ...