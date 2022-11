LIVE USA-Galles 1-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Bale pareggia con un calcio di rigore perfetto! Finale tutto da vivere

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INGHILTERRA-IRAN DALLE 14.00 LADI SENEGAL-OLANDA DALLE 17.00 90+3? Arriva un altro cambio per il: esce Wilson, entra Thomas. 90+2? Rimane a terra Ampadu, giocatori molto stanchi e che provano a spremere le ultime energie rimaste in corpo. 90? Assegnati ben 9 minuti di recupero! 89? JOHNSON! Occasione! Moore serve sulla corsa il n.9 che non vededall’altra parte e tenta il tiro in porta, presa sicura di Turner. 88? Ultimo cambio per Berhalter: esce Weah, entra Morris. 87? Johnson prova a ripartire ma viene fermato in maniera irregolare da Robinson;di punizione per il. 86? USA che ...