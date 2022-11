Il Notiziario

...in ogni ordine di posto ha funto da location sabato 12 novembre 2022 per il concerto "Canta...a quattro zampe che verrà messo a disposizione dal centro di addestramento dei Lions di...Soldi che rischiano di evaporare perché i progetti non sono statipresentati. A rischio ... sono a rischio il primo lotto della metrotranvia Milano, il completamento della linea 6 della ... Limbiate, ancora un incendio furgone di notte in piazza La Clinica Polispecialistica San Carlo avvia a Limbiate, un nuovo centro di prevenzione, diagnosi e cura per rispondere all’esigenza di assistenza sanitaria qualificata sul territorio. L’apertura uffi ...LIMBIATE – Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Limbiate, per un incendio sviluppatosi in un negozio di via Grandi: l’allarme è scattato attorno alle 3.05 e sul posto sono ...