L’estinzione dei dinosauri | Ernia è un virus

(Di lunedì 21 novembre 2022) Oggi sono un uomo di mezza età abbastanza corpulento. Cresciuto dentro un corpo abbastanza esile, a un certo punto il metabolismo e una vita sedentaria mi hanno presentato il conto, trasformandomi in qualcosa di diverso, il sovrappeso, anche una massa muscolare maggiore, figlia non della palestra, ma dell’avere quattro figli, pesi assai più presenti da sollevare. Quando però ero giovane, anche giovanissimo, ero tendenzialmente un ragazzino esile, gracile, uno di quelli che per farsi rispettare, forse anche accettare, non poteva certo contare sul fisico, quanto più sulla parola e sulla parlantina, motivo per cui, forse, oggi faccio quello che faccio e sono, anche, quello che sono. Nonostante questo ho sempre malsopportato una certa narrazione, specie statunitense, che tendeva a stigmatizzare il corpo. Sapete tutti di cosa io stia parlando, quell’idea, certo con buone finalità, che ...