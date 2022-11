(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI - L'esordisce con il botto a Qatar 2022, travolgendo 6-2 l'nella prima partita del Gruppo B. Tutto troppo facile per la selezione di Gareth Southgate, che s'impone grazie ai gol di Bellingham, Sterling, Rashford, Grealish e la doppietta di Saka, mentre serve a poco la doppiettaiana di Taremi. In attesa di Stati Uniti-Galles, in programma stasera alle 20.00, gli inglesi si prendono quindi i primi 3 punti del proprio raggruppamento. Nel primo quarto di gara succede poco o nulla, complice un brutto colpo al volto subito dal portiereiano Bevand, rimasto a terra sanguinante per quasi dieci minuti e costretto successivamente al cambio. Alla ripresa del gioco l'prende in mano il comando delle operazioni, crea le prime due occasioni con Mount ...

AGI - Agenzia Italia

... "position": 2, "name": "Mondiali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/mondiali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Mondiali, l'sull'......e la biodiversità garantiscono che i prodotti non siano importati con l'effetto adel caro ... Norvegia, Australia, Danimarca, Giappone, Canada, Cile, Ghana, Sud Africa, Georgia,e ... Inghilterra a valanga, 6 a 2 all'Iran Inghilterra - Iran 6-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo B del Mondiale Qatar 2022.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...