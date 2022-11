Wired Italia

... tanto sono radicate nella memoria collettiva le scene di alcuniche le colonne sonore di ... Barbara D'Alessio " Batteria, Elisa Giovangrandi " Corno, Michela- Contrabbasso e basso ...Poco importa se in Cabaret,ormai datato a mezzo secolo secolo fa e ambientato nella Berlino ... qualche giorno fa è scoppiata una bolla di un miliardo dell'ultima invenzione deie delle ... Gatti: i film e le serie cult rifatti in versione felina, da Game of Thrones ad E.T. Il 21 novembre un programmazione speciale per celebrare il compleanno del personaggio d'animazione che andrà in onda per tutta la giornata ...Il 21 novembre del 1942 faceva il suo debutto nel corto Due gatti contro Titti quello che sarebbe diventato uno ...