Gas | ad Amsterdam avvio in flessione a 114 euro

Agenzia ANSA

Avvio in calo per il. Adil Ttf cede l'1,31% a 114 euro al megawattora. . 21 novembre 2022Ulla peppa! Ridicolo vero Quella Ue che non viene a capo di nulla dopo tante chiacchiere sul price cap, cioè sul tetto al prezzo del, quella Ue dove alla Borsa disi e speculato ... Gas: prezzo in calo ad Amsterdam a 120 euro (-2,5%) (ANSA) - MILANO, 21 NOV - Avvio in calo per il Gas. Ad Amsterdam il Ttf cede l'1,31% a 114 euro al megawattora. (ANSA).L’agenzia Fitch ha confermato il rating BBB per l’Italia con un outlook stabile. È quanto si legge in una nota dell’agenzia di rating. Andando alle borse, il recupero di venerdì consente all’Europa di ...