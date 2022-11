(Di lunedì 21 novembre 2022) In undelle discipline invernali che inizia ad infittirsi, ci sarà spazio nel prossimo weekend anche per l’inizio della stagione/23 delladeldi. Con il provisional round di giovedì 24prenderà ufficialmente il via la tappa di, in Finlandia, primo degli undici appuntamenti della stagione al maschile. Per l’inizio delle competizioni riservate alle donne bisognerà invece aspettare un’altra settimana. Ladelriparte dalla quarta affermazione consecutiva nella generale del norvegese Jarl Magnus-Riiber, di certo la più sofferta e dura. Johannes Lamparter, Vinzenz Geiger e Joergen Graabak saranno probabilmente ancora i suoi avversari più temibili, con il ...

OA Sport

Nonostante il violento urto, il finlandese non ha perso conoscenza. Anzi, si è rialzato autonomamente . Portato al centro medico della struttura di Lahti per sicurezza, qualcuno ha subito notato come ...A questo punto, verrebbe naturale pensare che almeno uno dei due impianti possa ospitare la parte di sci di fondo della(composta appunto, da una gara sugli sci stretti e una dal ... Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario 25-27 novembre Il prossimo gennaio si terrà in Friuli-Venezia Giulia il Festival olimpico della gioventù europea (Eyof). Il comitato organizzatore italiano (Fedriga e il suo braccio destro Maurizio Dunnhofer) ha sce ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...