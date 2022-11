CdS – “È troppo importante per noi”

Leggi su justcalcio

2022-11-20 15:49:57 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata dal Corriere: ROMA – Sergej Milinkovic-Savic pronto al Mondiale in Qatar. Con la Serbia vuole arrivare più avanti possibile, poi penserà al futuro con la Lazio. Contratto in scadenza nel 2024, per la società rimane incedibile e si proverà la carta del rinnovo.avere un giocatore così in rosa e il ds Igli Tare, ai microfoni di Mozzartsport, ha commentato: "É arrivato da ragazzo e ora è un uomo adulto. Dopo otto anni al club, per noi è una personae non solo un calciatore. Questo è ciò che apprezzo di più di lui. È molto semplice come persona. Un umile essere umano. Non è mai stato presuntuoso o arrogante. È un ragazzo molto educato. E da giocatore è un'altra cosa… Può fare ancora meglio".