Calciomercato Milan – Adli verso la cessione in prestito | deciderà lui

Pianeta Milan

... quando ripartiranno contestualmente sia la Serie A che ilinvernale. Intanto, in vista della ripresa tra circa un mese e mezzo, ilsi gode le buone notizie dall'infermeria . Pare ...OCCHIO AL CHELSEA - A gennaio la situazione si riproporrà con ilche sta lavorando sul mercato alla ricerca di un progetto che possa offrire a Bakayoko una via d'uscita dall'attuale accordo. ... Calciomercato Milan – Richiesta shock per l’erede di Leao: le ultime Il giocatore si è fatto male durante il ritiro a Coverciano con la Nazionale ed è ritornato in sede anzitempo. L'esame diagnostico servirà a verificare l'entità delle lesione e fissare con certezza i ...Il Napoli sta dominando il campionato, ma i tifosi partenopei sono preoccupati per alcune indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra.