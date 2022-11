Borriello | ‘In Lombardia oltre 10mila vaccini anti-Zoster in Rsa | 12% copertura’

Leggi su italiasera

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – “Quest’anno è cambiata l’offerta deiHerpes. Oggi abbiamo un vaccino ricombinante adiuvato che può essere impiegato anche in pazienti immunocompromessi. In 3 mesi e mezzo abbiamo superato lesomministrazioni in Rsa, con già anche la seconda dose. La copertura degli ospiti nelle Rsa inè del 12%, ma è una copertura in progress: l’non è una campagna ma è nel calendario vaccinale dell’anziano”. Così Catia, malattie infettive, Vaccinazioni e performance di prevenzione, Unita? organizzativa prevenzione, Regioneintervenendo questa mattina all’evento in presenza e digital ‘Strategie e strumenti per aumentare la prevenzione vaccinale contro l’Herpes ...