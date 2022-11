Arezzo | sequestrato in casa e costretto ad andare in azienda | i rapinatori fuggono col bottino di diamanti

Imprenditoread: rapinatori in fuga con i diamanti Il valore dei diamanti consegnati è ancora da quantificare. La banda , sempre secondo una prima ricostruzione, avrebbe fatto ...Sequestro - lampo a scopo di rapina nel pomeriggio a un imprenditore orafo specializzato in lavorazione di diamanti ad. E' statoin casa e costretto ad andare in azienda, qui rapinato e poi rilasciato nella campagna, vicino alla propria abitazione. Secondo quanto si apprende, avrebbe agito una banda ...Diamanti e terrore ad Arezzo, dove un orafo è divenuto la vittima di un sequestro-lampo a scopo di rapina nel pomeriggio. L'uomo è stato sequestrato nella sua ...Sequestro-lampo a scopo di rapina nel pomeriggio a un imprenditore orafo specializzato in lavorazione di diamanti ad Arezzo. È stato sequestrato in ...