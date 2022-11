Saman | italiana come noi - Editoriale - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Una cittadinanza alla memoria perché lei, come tanti altri giovani, sono l'unica vera chance per un'integrazione possibile. E si sentono italiani fino a mettere a rischio la propria ...Qualifico l'omicidio dicome corrispondente al barbaro istituto del delitto d'onore che, in ... ripresi dal cinema con due capolavori: "Divorzio all'" (1961), il delitto d'onore come ... Saman, italiana come noi In cella potrebbero avere vuotato il sacco sul luogo dove è stato occultato il corpo. Ma gli investigatori negano confessioni: "Il ritrovamento merito di ricerche sofisticate" ...Trovati dei resti a 300 metri da dove viveva. Le lacrime del giovane con il quale sognava un futuro: «Dalle intercettazioni ho capito che l’avevano uccisa» ...