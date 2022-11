(Di domenica 20 novembre 2022) Un mese «caldo». Per l’impennata di spedizioni sono stati potenziati i centri di smistamento. In Bergamasca personale incrementato del 12%.

L'Eco di Bergamo

... non ci fu alcun riferimento a ciò e non vennerocondizioni circa la protezione dei ... dove gli operai non sono tutelati né gli sono riconosciuti e garantiti anche ielementari diritti umani: ...... di fatto, i limiti e le incongruenze delle attività consortilia contribuzione che rimangono ...per risolvere palesi criticità e iniquità sino a considerarne l'abolizione per la casistica... Poste, più 20% di pacchi: assunti 48 portalettere per Black friday e Natale