Pallanuoto | RN Savona – Check Up RN Salerno 14-10

(Di domenica 20 novembre 2022): La partita è terminata 14-10 per la Rari Nantes. Sabato 26 novembre alle ore 18:00 sarà tempo di-up RNvs Anzio Waterpolis. Si è tenuta sabato 19 novembre 2022 presso la piscina C. Zanelli dila quinta giornata di campionato della-up RN. La partita è terminata 14-10 per

...4 - 6 Anzio Waterpolis -Trieste 11 - 17 Netafim Bogliasco 1951 - De Akker Team 13.12 - trasmessa in diretta su Waterpolo Channel Pro Recco, Ortigia,15; An Brescia 12, Telimar 9; Anzio ; Trieste ; Bologna ; Quinto 6; Posillipo, Salerno, Roma 3; Catania 0, Bogliasco . Non si ferma l'A1 maschile che torna con la quinta giornata della regular season. Apre il successo per 14-10 della RN Savona sulla Check Up RN Salerno.I biancoverdi, nella cornice meravigliosa di una "Caldarella" piena, dominano il derby, entrando in acqua con la mentalità giusta, impeccabili in difesa e spietati in ripartenza. Forse, se si vuole tr ...