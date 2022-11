Novembre mese dell’olio | ecco come usarlo per avere una pelle sempre liscia come la seta

Leggi su curiosauro

(Di domenica 20 novembre 2022)è ilideale per iniziare trattamenti che vanno a migliorare l’aspetto della, sia quella del corpo che quella del viso. L’olio sembra essere uno degli ingredienti migliori per ottenere risultati sorprendenti. Oggi vi vogliamo consigliare una serie di massaggi fatti con l’olio che le SPA propongono ai loro clienti. Questo elisir viene definitol’oro verde del nostro pianeta e ha delle proprietà benefiche che non immaginereste. Fonte tripadvisorDi seguito vi elencheremo anche i luoghi migliori in cui potrete recarvi per provare un’esperienza di massaggio del genere. Il benessere unito alla possibilità di fare anche un viaggio: vi piaceidea? L’olio ama la vostraLe olive vengono raccolte soprattutto in questo periodo ...