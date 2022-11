Manovra | una tassa sui giochi | ?prelievo al 25% sulle vincite Tributi più alti per la cannabis legale

Agenzia ANSA

Il leader di Azione, Carlo Calenda, parla di 'molto vuota, non c'è niente dentro'. Da parte sua, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, tira dritto sulle misure ...... perché 'tralascia i punti fondamentali come l'evasione fiscale e la sanità' caratterizzandosi per essere 'Salvini con le solite cose: il tetto al contante, i cordoni, le tensioni', ... Assemblea Pd, Letta contro la manovra annuncia una controproposta. Bonaccini verso la segreteria Più aiuti per le famiglie numerose e taglio del cuneo fiscale di 3 punti (dai 2 attuali) per i redditi fino a 35 mila euro lordi l'anno. Sono alcune novità della manovra.