Lo zio di Saman ha indicato il punto in cui scavare

(Di domenica 20 novembre 2022) AGI - È stato Danish Hasnain, lo zio diAbbas, a condurre gli inquirenti venerdì nel Reggiano nel luogo dove la 18enne di origine pachistana sarebbe stata sepolta e dove sono stati rinvenuti dei resti umani. La notizia, divulgata anche dai media locali, trova conferme in ambienti investigativi. L'uomo, in carcere insieme ai cugini della giovane Ikram e Numanulla, era accompagnato dagli agenti della penitenziaria e ha consentito ai carabinieri di individuare ilesatto dove, nei pressi di un casolare diroccato a Novellara, a poche centinaia di metri dall'abitazione dove la vittima viveva con la famiglia.sarebbe stata uccisa poiché contraria a un matrimonio combinato dalla famiglia.

Gli investigatori sono arrivati al casolare a qualche centinaia di metri dalla casa dove viveva la famiglia diAbbas grazie allodella giovane scomparsa il 30 aprile dello scorso anno. E così, anche se ci vorrà qualche giorno per l'esumazione del corpo al quale seguire l' analisi del dna , prende ...15.00avrebbe indicato il casolare Sarebbe stato lodia portare gli investigatori nel punto in cui ieri è stato trovato un cadavere, a poca distanza dalla casa della famiglia della ...Prende quota l'ipotesi che il cadavere seppellito sotto due metri di terra sia della 18enne di origini pakistane che si era ribellata a un matrimonio forzato. La notizia della presenza di Danish Hasna ...Potrebbero appartenere a Saman Abbas i resti del cadavere rinvenuto in un sacco nero sepolto a due metri sotto terra nei pressi di un casolare di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, a pochi metr ...