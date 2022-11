La maschera di Osimhen nasconde un segreto “Non la toglie più”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 20 novembre 2022) Victornonpiù la, il 4 gennaio ritroverà l’Inter e il ricordo di quel fallo e la frattura dello zigomo. Inter-Napoli per Victornon è una partita come le altre, questa volta però l’attaccante del Napoli avrà la sua amata. La frattura alla zigomo è solo un brutto ricordo: restò fuori per oltre 50 giorni e saltò 12 incontri. Adessovuole riprendersi tutto e con gli interessi. Tra Serie A e Champions League (1 gol all’Ajax) è già arrivato in doppia cifra (10 reti) ma è solo all’inizio. Il meglio deve ancora venire e dopo la sosta per i Mondiali in Qatar tornerà a fare sul serio. LadiLaperormai è imprescindibile. Paura, prevenzione, ...