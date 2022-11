Iran | chiamati in procura alcuni vip accusati di appoggiare le proteste Arrestata l’attrice Ghaziani | «Forse questo sarà il mio ultimo post» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 20 novembre 2022) Laiana ha convocato vip e celebrità che devono ora rispondere all’accusa di aver diffuso sui social media «commenti falsi, non documentati e provocatori» a sostegno delleper la morte di Mahsa Amini. Da oltre due mesi i manifestantiiani scendono in piazza per il decesso della 22enne di origine curda, morta lo scorso 16 settembre sotto custodia della polizia moraleiana dopo esser stata fermata perché non indossava correttamente l’hijab. Ora le autorità di Teheran hanno inviato un mandato di comparizione a diverse celebrità, vip e calciatori ritenuti colpevoli di aver espresso sui loro profili social messaggi di vicinanza a tutti gliiani in protesta. Tra i nomi convocati quelli delle attrici Elnaz Shakerdoust, Mitra Hajjar, Baran Kowsari, Sima ...